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  4. Ротенберг о работе тренером в КХЛ: «Все решения будут приниматься с учетом интересов сборной России»

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Ротенберг о работе тренером в КХЛ: «Все решения будут приниматься с учетом интересов сборной России»
Ротенберг о работе тренером в КХЛ: все решения будут с учетом интересов сборной.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о возможности работать тренером в КХЛ.

Он ответил на вопрос о том, допускает ли вариант, при котором не вернется к тренерству в хоккейных клубах.

«Все решения будут приниматься с учетом интересов сборной России», – сказал Ротенберг.

Сейчас бывший тренер СКА возглавляет сборную «Россия 25», которая замещает основную национальную команду на время отстранения от международных стартов под эгидой ИИХФ.

Юрзинов о работе системы СКА: «Все лавры отдам штабу Ротенберга. Шел контроль команд ВХЛ и МХЛ – ежедневный и ежечасный. Молодая кровь спасла нынешний сезон основы»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
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