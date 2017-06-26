Главный тренер Андрей Назаров подверг критике работу российских хоккейных СМИ.

– За драфтом следили?

– Меня удивляет пристальное внимание российских СМИ к событиям в НХЛ, мне кажется, больше внимания нужно уделять нашему хоккею.

Если же говорить о драфте НХЛ, то в эти дни отметил своеобразный четвертьвековой юбилей – ровно 25 лет назад под общим десятым номером меня выбрал «Сан-Хосе».

– Теперь первого нашего игрока – Костина из «Динамо» – чудом успели задрафтовать в первом раунде – под последним, 31-м номером. Кризис?

– Времена меняются. В начале девяностых у нас очень мощно работали школы, но сама лига дышала на ладан, молодые гарантированно уезжали за океан десятками, если не сотнями. Поэтому интерес к россиянам в НХЛ был очень высоким.

Сегодня у наших юниоров есть очень хорошая альтернатива – . Другое дело, что молодым в нашей Лиге нужно доверять, давать дополнительные шансы. 27 июня у нас в Нижнекамске завершается просмотровый сбор, который все претенденты отработали безупречно, а через неделю стартует основной лагерь, и именно молодежи «Нефтехимик» вновь уделит особое внимание.

Будем растить новых Панариных – и беречь их нервные системы от шокирующих обменов... – сказал Назаров.