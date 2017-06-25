во втором раунде драфта-2017 под общим 41-м номером выбрал нападающего Джарета Андерсон-Долана.

17-летний центрфорвард – сын однополых родителей. Его воспитали две матери нетрадиционной сексуальной ориентации – Фрэн и Нэнси. У Джарета также есть брат по имени Дориан.

«Я не знаю другого способа воспитания, поэтому для меня это нормально. Пару раз во время школьных матчей на меня косо смотрели, но я нисколько не стыжусь. Важно влиять на общество не только на льду, и я не стесняюсь», – сказал 17-летний игрок.

Андерсон-Долан выступал за «Спокан» в Западной хоккейной лиге.

Фото: официальный сайт НХЛ