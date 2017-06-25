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    НХЛ. Выбранный «Лос-Анджелесом» на драфте Андерсон-Долан – сын однополых родителей

    Теги светская хроника Лос-Анджелес фото НХЛ драфт НХЛ Западная хоккейная лига Канадская хоккейная лига Спокан ЛГБТ

    «Лос-Анджелес» во втором раунде драфта-2017 под общим 41-м номером выбрал нападающего Джарета Андерсон-Долана.

    17-летний центрфорвард – сын однополых родителей. Его воспитали две матери нетрадиционной сексуальной ориентации – Фрэн и Нэнси. У Джарета также есть брат по имени Дориан.

    «Я не знаю другого способа воспитания, поэтому для меня это нормально. Пару раз во время школьных матчей на меня косо смотрели, но я нисколько не стыжусь. Важно влиять на общество не только на льду, и я не стесняюсь», – сказал 17-летний игрок.

    Андерсон-Долан выступал за «Спокан» в Западной хоккейной лиге.

    Фото: официальный сайт НХЛ

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