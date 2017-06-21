Стали известны имена еще пятерых хоккеистов, которые, по всей видимости, пополнят состав новичка НХЛ «Вегас» по итогам драфта расширения.

Журналист St. Louis Post-Dispatch Джереми Рутерфорд подтвердил информацию о переходе в «Голден Найтс» нападающего «Сент-Луиса» Давида Перрона. В прошлом сезоне 29-летний форвард набрал 45 (18+27) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.

Защитник «Лос-Анджелеса» Брэйден Макнэбб станет игроком «Вегаса», об этом сообщает журналист Джон Ховен. В минувшем сезоне 26-летний хоккеист отметился 4 (2+2) в 49 играх регулярного чемпионата.

Также в «Вегас» перейдут нападающий «Детройта» Томаш Носек и форвард «Филадельфии» Пьер-Эдуар Бельмар, об этом информирует инсайдер The Athletic Крэйг Кастэнс.

24-летний Носек в прошлом сезоне сыграл 11 матчей в НХЛ и забил один гол. На счету 32-летнего Бельмара 8 (4+4) очков в 82 играх регулярного чемпионата.

Журналист NY Post Ларри Брукс сообщил о том, что форвард «Рейнджерс» Оскар Линдберг будет выбран «Вегасом» на драфте расширения. В минувшем сезоне 25-летний швед записал на свой счет 21 (8+13) очко в 65 матчах.

Емелин, Флери и Гусев – в «Вегасе». Онлайн драфта расширения НХЛ