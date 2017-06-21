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    НХЛ. Перрон, Макнэбб, Линдберг, Носек и Бельмар перейдут в «Вегас»

    Теги Рейнджерс Филадельфия Детройт Сент-Луис Лос-Анджелес НХЛ Давид Перрон Пьер-Эдуар Бельмар Вегас Оскар Линдберг Брэйден Макнэбб Томаш Носек

    Стали известны имена еще пятерых хоккеистов, которые, по всей видимости, пополнят состав новичка НХЛ «Вегас» по итогам драфта расширения.

    Журналист St. Louis Post-Dispatch Джереми Рутерфорд подтвердил информацию о переходе в «Голден Найтс» нападающего «Сент-Луиса» Давида Перрона. В прошлом сезоне 29-летний форвард набрал 45 (18+27) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.

    Защитник «Лос-Анджелеса» Брэйден Макнэбб станет игроком «Вегаса», об этом сообщает журналист Джон Ховен. В минувшем сезоне 26-летний хоккеист отметился 4 (2+2) в 49 играх регулярного чемпионата.

    Также в «Вегас» перейдут нападающий «Детройта» Томаш Носек и форвард «Филадельфии» Пьер-Эдуар Бельмар, об этом информирует инсайдер The Athletic Крэйг Кастэнс.

    24-летний Носек в прошлом сезоне сыграл 11 матчей в НХЛ и забил один гол. На счету 32-летнего Бельмара 8 (4+4) очков в 82 играх регулярного чемпионата.

    Журналист NY Post Ларри Брукс сообщил о том, что форвард «Рейнджерс» Оскар Линдберг будет выбран «Вегасом» на драфте расширения. В минувшем сезоне 25-летний швед записал на свой счет 21 (8+13) очко в 65 матчах.

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