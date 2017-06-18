«Монреаль» представил список защищенных игроков от драфта расширения.

«Канадиенс» защитили Кэри Прайса, Ши Уэбера, Джеффа Петри, Джорди Бенна, Пола Байрона, Филлипа Дано, Джонатана Друэна, Алекса Гальченюка, Брендана Галлахера, Макса Пачиоретти и Эндрю Шоу.

В лист незащищенных хоккеистов попали четыре россиянина – Александр Радулов, у которого закончился однолетний контракт с клубом, Алексей Емелин, Андрей Марков и Никита Нестеров. Также «Вегас» может забрать у «Хабс» Томаша Плеканеца.

Итоги драфта расширения будут подведены 21 июня.

Кто не перейдет в «Вегас» на драфте расширения