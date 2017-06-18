НХЛ. «Монреаль» не защитил Радулова, Емелина, Маркова, Нестерова и Плеканеца от драфта расширения
«Монреаль» представил список защищенных игроков от драфта расширения.
«Канадиенс» защитили Кэри Прайса, Ши Уэбера, Джеффа Петри, Джорди Бенна, Пола Байрона, Филлипа Дано, Джонатана Друэна, Алекса Гальченюка, Брендана Галлахера, Макса Пачиоретти и Эндрю Шоу.
В лист незащищенных хоккеистов попали четыре россиянина – Александр Радулов, у которого закончился однолетний контракт с клубом, Алексей Емелин, Андрей Марков и Никита Нестеров. Также «Вегас» может забрать у «Хабс» Томаша Плеканеца.
Итоги драфта расширения будут подведены 21 июня.
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