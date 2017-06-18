Стали известны имена игроков, которых защитила от драфта расширения.

В список защищенных попали вратарь Роберто Луонго, защитники , Кит Йэндл, Александер Петрович, Марк Пысик и форварды Джонатан Юбердо, , Винсент Трочек, Ник Бьюгстэд.

Таким образом, не сможет забрать у «Флориды» этих хоккеистов. Форвард будет доступен для выбора.

Итоги драфта расширения будут подведены 21 июня.