НХЛ. «Флорида» защитила Луонго от драфта расширения, Маршессо не попал в список
Стали известны имена игроков, которых «Флорида» защитила от драфта расширения.
В список защищенных попали вратарь Роберто Луонго, защитники Аарон Экблад, Кит Йэндл, Александер Петрович, Марк Пысик и форварды Джонатан Юбердо, Александр Барков, Винсент Трочек, Ник Бьюгстэд.
Таким образом, «Вегас» не сможет забрать у «Флориды» этих хоккеистов. Форвард Джонатан Маршессо будет доступен для выбора.
Итоги драфта расширения будут подведены 21 июня.
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