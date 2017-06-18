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    НХЛ. «Флорида» защитила Луонго от драфта расширения, Маршессо не попал в список

    Теги Флорида Роберто Луонго Кит Йэндл НХЛ Вегас Марк Пысик Ник Бьюгстэд Александер Петрович Джонатан Юбердо Винсент Трочек Александр Барков Джонатан Маршессо Аарон Экблад

    Стали известны имена игроков, которых «Флорида» защитила от драфта расширения.

    В список защищенных попали вратарь Роберто Луонго, защитники Аарон Экблад, Кит Йэндл, Александер Петрович, Марк Пысик и форварды Джонатан Юбердо, Александр Барков, Винсент Трочек, Ник Бьюгстэд.

    Таким образом, «Вегас» не сможет забрать у «Флориды» этих хоккеистов. Форвард Джонатан Маршессо будет доступен для выбора.

    Итоги драфта расширения будут подведены 21 июня.

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