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    Чемпион ВХЛ «Динамо» Балашиха может прекратить свое существование

    Теги КХЛ ВХЛ Динамо Динамо Балашиха кризис

    «Динамо» Балашиха, фарм-клуб московского «Динамо», ставший чемпионом ВХЛ в сезоне-2016/17, может прекратить свое существование, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на информированный источник. 

    «В связи с тяжелым финансовым положением и регламентом КХЛ, который фактически не обязывает первую команду иметь в наличии фарм-клуб в Высшей лиге, балашихинское «Динамо» может прекратить свое существование из-за невозможности дальнейшего содержания», — говорится в сообщении источника в центральном совете «Динамо».

    Закрытие команды планируется центральным советом «Динамо», который планирует изменить всю структуру хоккейной вертикали в целях сокращения и оптимизации расходов. Этот процесс может начаться в случае смены руководства клуба уже в ближайшее время.

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