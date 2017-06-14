Балашихинское , действующий победитель чемпионата Высшей хоккейной лиги, не сыграет в следующем сезоне.

Хоккеистам команды из Московской области уже объявили об окончательном решении пропустить сезон-2017/18.

Сегодня у игроков из системы московского «Динамо», в которую также входит «Динамо» из Балашихи, состоится встреча с новыми собственниками клуба.

Ранее сообщалось, что балашихинское «Динамо» может прекратить свое существование.