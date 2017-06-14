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    ВХЛ. Чемпион лиги «Динамо» Балашиха пропустит сезон-2017/18

    Теги КХЛ ВХЛ Динамо Динамо Балашиха кризис

    Балашихинское «Динамо», действующий победитель чемпионата Высшей хоккейной лиги, не сыграет в следующем сезоне.

    Хоккеистам команды из Московской области уже объявили об окончательном решении пропустить сезон-2017/18.

    Сегодня у игроков из системы московского «Динамо», в которую также входит «Динамо» из Балашихи, состоится встреча с новыми собственниками клуба.

    Ранее сообщалось, что балашихинское «Динамо» может прекратить свое существование.

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