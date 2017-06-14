ВХЛ. Чемпион лиги «Динамо» Балашиха пропустит сезон-2017/18
Балашихинское «Динамо», действующий победитель чемпионата Высшей хоккейной лиги, не сыграет в следующем сезоне.
Хоккеистам команды из Московской области уже объявили об окончательном решении пропустить сезон-2017/18.
Сегодня у игроков из системы московского «Динамо», в которую также входит «Динамо» из Балашихи, состоится встреча с новыми собственниками клуба.
Ранее сообщалось, что балашихинское «Динамо» может прекратить свое существование.
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