Защитник «Тампы» Михаил Сергачев рассказал об обмене из .

«Утром получил смски от болельщиков, в которых мне писали: «Удачи в . Я был шокирован и подумал: «Что?!»

Сначала я был расстроен и шокирован. Но потом понял, что это шанс для меня. Я много слышал об этом клубе, они играют в быстрый и агрессивный хоккей, у них есть талантливые игроки.

У них также прекрасный штаб тренеров и руководителей, это замечательно», – сказал Сергачев.