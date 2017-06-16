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    Михаил Сергачев: «Утром получил смски от болельщиков, в которых мне писали: «Удачи в Тампе». Я был шокирован и подумал: «Что?!»

    Теги Монреаль Тампа-Бэй НХЛ Михаил Сергачев

    Защитник «Тампы» Михаил Сергачев рассказал об обмене из «Монреаля».

    «Утром получил смски от болельщиков, в которых мне писали: «Удачи в Тампе». Я был шокирован и подумал: «Что?!»

    Сначала я был расстроен и шокирован. Но потом понял, что это шанс для меня. Я много слышал об этом клубе, они играют в быстрый и агрессивный хоккей, у них есть талантливые игроки.

    У них также прекрасный штаб тренеров и руководителей, это замечательно», – сказал Сергачев.

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