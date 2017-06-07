Мама форварда Ильи Ковальчука Любовь Ковальчук ответила на вопросы о его карьерной ситуации.

– Контракт Ильи Ковальчука со СКА подошел к концу. Где ему лучше продолжить карьеру?

– Решение будет принимать сам Илья. С моей точки зрения, есть много «за» и «против». Играть в России – это шанс попасть на Олимпиаду. Играть в НХЛ – значит, не поедешь в Пхенчхан. Но есть другие плюсы… Пусть решает сын.

– Насколько важен фактор Олимпиады? Ваш муж писал в тетрадке, когда начал тренировать Илью: «Наша цель – сборная страны».

– Каждому отцу хочется, чтобы сын выиграл чемпионат мира, Олимпиаду. Но в детстве, когда ребенку шесть лет, даже мечта о сборной казалась чем-то грандиозным.

Теперь за плечами – очень много матчей за сборную России. И каждый стремится выступать на Олимпиаде. Не знаю, будет ли золото. Но дух этого соревнования уникален. Я же летала с Ильей в Солт-Лейк-Сити. Это что-то необыкновенное!

– В чем плюс возможного возвращения в НХЛ? Новый вызов самому себе?

– Хватит уже этих вызовов, набросались! Тут есть и другой аспект – дети же учатся в американской школе. Даже в Санкт-Петербурге. Ездят туда-сюда. Надо как-то определяться. Спорт – это еще не вся жизнь. Есть и семья. Ну и Кубок Стэнли хочется выиграть. Кубок Гагарина уже есть, – сказала Ковальчук.