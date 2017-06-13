Грег Вышински о «Конн Смайт Трофи»: «Малкина снова обокрали»

Журналист Yahoo Sports Грег Вышински выразил свое мнение по поводу того, что нападающий «Питтсбурга» не получил «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли.

«Малкина снова обокрали», – написал Вышински в своем твиттере.

В опросе, определявшем обладателя приза, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби стал первым у 11 из 15 голосовавших, у Малкина только 3 первых места.

В январе Малкин не был включен в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.

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