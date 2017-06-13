Грег Вышински о «Конн Смайт Трофи»: «Малкина снова обокрали»
Журналист Yahoo Sports Грег Вышински выразил свое мнение по поводу того, что нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не получил «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли.
«Малкина снова обокрали», – написал Вышински в своем твиттере.
В опросе, определявшем обладателя приза, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби стал первым у 11 из 15 голосовавших, у Малкина только 3 первых места.
В январе Малкин не был включен в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.
НХЛ не включила Малкина в топ-100. Они издеваются?
Малкин выиграл третий Кубок Стэнли
Опрос
Кто лучший русский игрок в истории НХЛ?
- Сергей Федоров28%
- Павел Буре23%
- Александр Овечкин14%
- Евгений Малкин28%
- Кто-то другой7%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.