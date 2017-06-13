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    Грег Вышински о «Конн Смайт Трофи»: «Малкина снова обокрали»

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ

    Журналист Yahoo Sports Грег Вышински выразил свое мнение по поводу того, что нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не получил «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли.

    «Малкина снова обокрали», – написал Вышински в своем твиттере.

    В опросе, определявшем обладателя приза, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби стал первым у 11 из 15 голосовавших, у Малкина только 3 первых места.

    В январе Малкин не был включен в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.

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      28%
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