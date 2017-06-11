Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Из-за проблем с платежкой «Чикаго» может обменять кого-то из лидеров, кроме Тэйвса

    Теги возможные переходы Чикаго Артем Анисимов Брент Сибрук НХЛ Джонатан Тэйвс Маркус Крюгер

    «Чикаго» вскоре может обменять одного из лидеров, сообщил журналист 670 The Score Джей Заваски. По его сведениям, это не Джонатан Тэйвс.

    Сделка ослабит «Чикаго» в краткосрочной перспективе, так как вымениваться будут драфт-пики и/или молодые игроки. Это связано с проблемами «Чикаго» с размером платежной ведомости. 

    Также он добавил, что Маркус Крюгер на 100% не останется в команде, вне зависимости от этой сделки. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Вегас». 

    Отмечается, что «Блэкхокс» могут обменять Артема Анисимова (контракт еще на 4 сезона со средней зарплатой 4,55 млн) или Брента Сибрука (7 сезонов, 6,875 млн). У обоих игроков есть пункты на ограничение на обмен в контракте, пока клуб не запрашивал их отзыв. 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться