вскоре может обменять одного из лидеров, сообщил журналист 670 The Score Джей Заваски. По его сведениям, это не .

Сделка ослабит «Чикаго» в краткосрочной перспективе, так как вымениваться будут драфт-пики и/или молодые игроки. Это связано с проблемами «Чикаго» с размером платежной ведомости.

Также он добавил, что Маркус Крюгер на 100% не останется в команде, вне зависимости от этой сделки. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Вегас».

Отмечается, что «Блэкхокс» могут обменять (контракт еще на 4 сезона со средней зарплатой 4,55 млн) или (7 сезонов, 6,875 млн). У обоих игроков есть пункты на ограничение на обмен в контракте, пока клуб не запрашивал их отзыв.