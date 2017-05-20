может обменять форварда Артема Анисимова, сообщает Chicago Tribune.

Сообщается, что это может быть связано с проблемами клуба с объемом платежной ведомости после переподписания Рихарда Паника.

Отмечается, что в случае обмена россиянина его место в центре звена с Артемием Панариным и Патриком Кэйном занял бы Ник Шмалц или Таннер Керо.

Контракт Анисимова со средней зарплатой 4,55 млн долларов в год действует до окончания сезона-2020/21.

При этом для следующего сезона он содержит пункт о полном запрете на обмен, а в сезоне-2018/19 – об ограничении такой возможности (игрок может назвать 10 команд, куда хотел бы перейти).