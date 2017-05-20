Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. «Чикаго» может обменять Анисимова

    Теги возможные переходы Чикаго Артем Анисимов НХЛ

    «Чикаго» может обменять форварда Артема Анисимова, сообщает Chicago Tribune. 

    Сообщается, что это может быть связано с проблемами клуба с объемом платежной ведомости после переподписания Рихарда Паника.

    Отмечается, что в случае обмена россиянина его место в центре звена с Артемием Панариным и Патриком Кэйном занял бы Ник Шмалц или Таннер Керо. 

    Контракт Анисимова со средней зарплатой 4,55 млн долларов в год действует до окончания сезона-2020/21.

    При этом для следующего сезона он содержит пункт о полном запрете на обмен, а в сезоне-2018/19 – об ограничении такой возможности (игрок может назвать 10 команд, куда хотел бы перейти). 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться