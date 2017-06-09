«Авангард» подписал 2-летний контракт с Семеновым после разбирательства КХЛ

«Авангард» подписал контракт с нападающим Кириллом Семеновым.

Соглашение рассчитано на два года. 22-летний хоккеист является воспитанником омского хоккея.

Вчера КХЛ признала Семенова неограниченно свободным агентом по итогам разбирательства при участии «Авангарда», новокузнецкого «Металлурга» и «Салавата Юлаева».

Напомним, что на закрепление спортивных прав на игрока претендовал его бывший клуб «Авангард», ссылаясь на существовавшие договоренности с предыдущим руководством новокузнецкого клуба, за который Семенов играл в прошлом сезоне.

«Кузня» настаивала на том, что сохранила права на Семенова в соответствии с регламентом и обменяла его в «Салават Юлаев», но сделка не была подтверждена КХЛ.

В КХЛ за «Авангард» Семенов провел 69 матчей, забросил 5 шайб, сделал 5 передач. В прошлом сезоне форвард набрал 27 (13+14) очков в 60 играх регулярного чемпионата.