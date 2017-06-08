Сергей Зиновьев: «Семенов признан свободным агентом, это решение КХЛ – полный беспредел»
Гендиректор «Кузни» Сергей Зиновьев сообщил, что дисциплинарный комитет КХЛ признал форварда Кирилла Семенова свободным агентом.
«Дело Семенова было рассмотрено в четверг, игрок признан свободным агентом. «Кузня» лишена прав на игрока, такое решение является полным беспределом, как и предыдущее решение совета директоров о исключении клуба из КХЛ. Мы не понимаем, что за команда и на каком основании сейчас в КХЛ принимают решения», – сказал Зиновьев.
Напомним, что на закрепление спортивных прав на игрока претендовал его бывший клуб «Авангард», ссылаясь на существовавшие договоренности с предыдущим руководством новокузнецкого клуба.
«Кузня» настаивала на том, что сохранила права на Семенова в соответствии с регламентом и обменяла его в «Салават Юлаев», но сделка не была подтверждена КХЛ.
В следующем сезоне новокузнецкий клуб не будет играть в КХЛ, и Семенов ранее обратился в дисциплинарный комитет лиги с просьбой признать его свободным агентом.
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