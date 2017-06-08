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    Сергей Зиновьев: «Семенов признан свободным агентом, это решение КХЛ – полный беспредел»

    Теги Авангард Салават Юлаев Металлург Нк Сергей Зиновьев КХЛ Кирилл Семенов

    Гендиректор «Кузни» Сергей Зиновьев сообщил, что дисциплинарный комитет КХЛ признал форварда Кирилла Семенова свободным агентом.

    «Дело Семенова было рассмотрено в четверг, игрок признан свободным агентом. «Кузня» лишена прав на игрока, такое решение является полным беспределом, как и предыдущее решение совета директоров о исключении клуба из КХЛ. Мы не понимаем, что за команда и на каком основании сейчас в КХЛ принимают решения», – сказал Зиновьев.

    Напомним, что на закрепление спортивных прав на игрока претендовал его бывший клуб «Авангард», ссылаясь на существовавшие договоренности с предыдущим руководством новокузнецкого клуба.

    «Кузня» настаивала на том, что сохранила права на Семенова в соответствии с регламентом и обменяла его в «Салават Юлаев», но сделка не была подтверждена КХЛ. 

    В следующем сезоне новокузнецкий клуб не будет играть в КХЛ, и Семенов ранее обратился в дисциплинарный комитет лиги с просьбой признать его свободным агентом.

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