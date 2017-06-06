Леонид Вайсфельд: «На месте «Авангарда» я бы вообще договор с «Кузней» никому не показывал. Это криминал»
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал переход нападающего Кирилла Семенова из новокузнецкого «Металлурга».
«Новокузнецк предложил нам сделать обмен, нас этот вариант устроил. Другой вопрос, что есть какие-то разногласия у Новокузнецка и Омска. Честно говоря, эти аргументы, которые были приведены, они не серьезные. В случае с Омском я бы на их месте вообще этот договор никому не показывал. Потому что в моем понимании – это криминал.
Что касается обращения самого хоккеиста. Тут момент такой: переход игрока из КХЛ в ВХЛ возможен только с согласия игрока. Семенов в том году играл в КХЛ, «Металлург» опустился в Высшую лигу. Получается, что те игроки, которых хочет оставить Новокузнецк, должны дать свое согласие на это.
Но в данном случае мы делаем обмен в команду КХЛ и права игрока не ущемляются. И у меня есть сомнения относительно даты подачи заявления игроком, потому что они говорят, что игрок подал заявление 31 мая, насколько я себе представляю, «Кузня» должна была быть уведомленной об этом лигой.
В «Металлург» никакой информации не поступало. Я так понимаю, что одни будут доказывать, что они уведомляли, другие, что не получали, а вот что третьи будут делать я вообще не знаю.
Что касается нас, то мы тоже подали претензию в арбитражный комитет, потому что мы считаем, что сделали все правильно, на законных основаниях, и нас мало волнуют эти разборки между Омском и Новокузнецком», – сказал Вайсфельд в эфире телеканала БСТ.
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