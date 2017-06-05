Президент Владимир Шалаев назвал обмен форварда Кирилла Семенова из «Кузни» в недействительным.

«Нам нет смысла разбираться, лучше всех уже разобрался профсоюз . Как и сказал Коваленко, поскольку обращение хоккеиста о признании его неограниченно свободным агентом уже давно есть в дисциплинарном комитете, то статус такого игрока с момента подачи заявления «замораживается».

А на сделки с его участием автоматически накладывается вето до решения дисциплинарного комитета. Мы все вместе ждем это решение.

Провели они эту сделку и провели, пускай она будет на совести Уфы. Но эта сделка, на наш взгляд, является недействительной с точки зрения регламента», – сказал Шалаев.