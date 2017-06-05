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    Владимир Шалаев: «Пускай сделка по Семенову будет на совести Уфы. Мы считаем ее недействительной»

    Теги Авангард Салават Юлаев Металлург Нк Владимир Шалаев КХЛ Кирилл Семенов

    Президент «Авангарда» Владимир Шалаев назвал обмен форварда Кирилла Семенова из «Кузни» в «Салават Юлаев» недействительным. 

    «Нам нет смысла разбираться, лучше всех уже разобрался профсоюз КХЛ. Как и сказал Коваленко, поскольку обращение хоккеиста о признании его неограниченно свободным агентом уже давно есть в дисциплинарном комитете, то статус такого игрока с момента подачи заявления «замораживается».

    А на сделки с его участием автоматически накладывается вето до решения дисциплинарного комитета. Мы все вместе ждем это решение.

    Провели они эту сделку и провели, пускай она будет на совести Уфы. Но эта сделка, на наш взгляд, является недействительной с точки зрения регламента», – сказал Шалаев.

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