Владимир Шалаев: «Пускай сделка по Семенову будет на совести Уфы. Мы считаем ее недействительной»
Президент «Авангарда» Владимир Шалаев назвал обмен форварда Кирилла Семенова из «Кузни» в «Салават Юлаев» недействительным.
«Нам нет смысла разбираться, лучше всех уже разобрался профсоюз КХЛ. Как и сказал Коваленко, поскольку обращение хоккеиста о признании его неограниченно свободным агентом уже давно есть в дисциплинарном комитете, то статус такого игрока с момента подачи заявления «замораживается».
А на сделки с его участием автоматически накладывается вето до решения дисциплинарного комитета. Мы все вместе ждем это решение.
Провели они эту сделку и провели, пускай она будет на совести Уфы. Но эта сделка, на наш взгляд, является недействительной с точки зрения регламента», – сказал Шалаев.
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