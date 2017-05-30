Павел Дацюк: «Здоровье оставляет желать лучшего, но до начала сезона еще есть время»
Нападающий СКА Павел Дацюк подвел итоги прошедшего сезона.
«Здоровье оставляет желать лучшего, но еще до начала сезона есть время, так что сейчас восстанавливаюсь. К старту сезона буду готов. Усиленно занимаюсь, чтобы успеть к началу. В последние месяцы занимался реабилитацией. Отпуск с семьей, сейчас начался юбилейный 10-й кэмп.
Эмоции были другие во время празднования Кубка Гагарина. Переживания в финале захлестывали. Когда ты сидишь и смотришь вне льда, то переживаешь сильнее, чем на льду. Наверное, из-за этого так себя вел после победы.
Лично для меня прошедший сезон сложился не так удачно, как я планировал. Но все-таки команда победила, и это останется в памяти надолго», — сказал Дацюк.
Дацюк получил травму в 3-м матче серии второго раунда плей-офф с «Динамо».
В прошедшем сезоне нападающий провел 44 матча регулярного чемпионата и набрал 34 (12+22) очка. В плей-офф Дацюк провел 7 матчей и отметился 8 (3+5) результативными баллами.
Подробную статистику его выступлений можно посмотреть здесь.
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