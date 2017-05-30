Нападающий СКА Павел Дацюк подвел итоги прошедшего сезона.

«Здоровье оставляет желать лучшего, но еще до начала сезона есть время, так что сейчас восстанавливаюсь. К старту сезона буду готов. Усиленно занимаюсь, чтобы успеть к началу. В последние месяцы занимался реабилитацией. Отпуск с семьей, сейчас начался юбилейный 10-й кэмп.

Эмоции были другие во время празднования Кубка Гагарина. Переживания в финале захлестывали. Когда ты сидишь и смотришь вне льда, то переживаешь сильнее, чем на льду. Наверное, из-за этого так себя вел после победы.

Лично для меня прошедший сезон сложился не так удачно, как я планировал. Но все-таки команда победила, и это останется в памяти надолго», — сказал Дацюк.

Дацюк получил травму в 3-м матче серии второго раунда плей-офф с «Динамо».

В прошедшем сезоне нападающий провел 44 матча регулярного чемпионата и набрал 34 (12+22) очка. В плей-офф Дацюк провел 7 матчей и отметился 8 (3+5) результативными баллами.

Подробную статистику его выступлений можно посмотреть здесь.