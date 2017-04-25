Дэн Мильштейн, агент форварда СКА Павла Дацюка, рассказал о травме 38-летнего игрока и подтвердил, что он не собирается завершать карьеру.

– У Паши был перелом коленной чашечки. Если помните, когда ему дали «5+20», которые позже отменила, перед этим его толкнули в борт, и это привело к перелому. Спустя неделю его успешно прооперировали в Германии, и если бы плей-офф продолжался еще в течение недели-полутора, он бы успел вернуться в строй.

Он в последние две недели начал кататься, но так как сейчас все ушли в отпуск в СКА, поэтому в пятницу он прилетел в Екатеринбург из Питера, привез туда семью, и сейчас должен вылететь в Германию, где будет на протяжении двух недель проходить реабилитацию. Мы ожидаем полного восстановления в ближайшие недели.

У Дацюка и близко не было мыслей завершить карьеру. Он в порядке и в состоянии продолжить. Более того, у нас был разговор на тему того, что мы будем делать по окончании его контракта. На что он ответил, что ему кто-то в молодости сказал, мол, играй пока играется. Поэтому я не исключаю, что он еще как минимум год отыграет и после Олимпиады.

– Дацюк на днях сказал, что пытается нарастить мышцу, которая у него пропала. Что он этим имел в виду?

– Думаю, кто-то что-то напутал. У него травма коленной чашечки, а мышцы тут совсем ни при чем, и с голеностопом-то все в порядке, – сказал Мильштейн.