Александр Медведев о сокращении потолка зарплат в КХЛ: «За 600 млн рублей собрать 24 игроков невозможно»

Первый президент , член совета директоров СКА Александр Медведев негативно отнесся к идее нынешнего руководства лиги сократить потолок зарплат до 600 млн рублей.

«За 600 млн собрать 24 игроков невозможно. И потом, на каком уровне мы хотим быть: на высшем или на нижнем. Нельзя сравнивать роль потолка у нас в России и в НХЛ. Меня иногда расстраивают дилетанские рассуждения, которые идут у нас про потолок зарплат.

Вот игрок Иванов не входит в потолок зарплат. У него зарплата, пускай будет не самая высокая – 150 млн рублей. 10 клубов, у которых есть резерв в этом потолке – 150 млн, это означает, что этот клуб подпишет этого игрока? А если у клуба нет денег?

Он как не подписывал таких игроков, так и не будет. И что этот игрок будет делать? Соберет вещи и уедет в Америку или Европу. Поэтому надо профессионально подходить к этому делу. Если начать кидать лозунги, то со мной мало кто может посоревноваться по киданию лозунгов», – заявил Медведев.

В сезоне-2016/17 размер потолка зарплат составлял 950 млн рублей. Регламент лиги допускает возможность его превышения при выплате 20% налога с суммы превышения в стабилизационный фонд лиги.

9 клубов – на выход. Что опять придумали в КХЛ?

Владимир Малахов: «Главная проблема КХЛ – очень большие зарплаты, не соответствующие уровню игроков»