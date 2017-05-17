Известный агент Дэн Мильштейн рассказал о решении не отпускать игроков на Олимпиаду.

– НХЛ объявила, что не едет в Пхенчхан. Но вы с другими агентами еще ведете переговоры по . Велика ли вероятность, что лига передумает?

– С каждым днем все меньше шансов. Теперь дам не больше 15 процентов. Все упирается в деньги.

Вот вы подумайте. Допустим, хоккеист получает 1 млн долларов в год. Но 15% у него уходит на эскроу. Это спецналог , нужный для стабильности лиги. Игроки почти не видят этих денег. Назад им возвращается по итогам сезона 1-2%.

В прошлом году брали 18 процентов – потому что канадский доллар упал по сравнению с американским. Глава профсоюза Дональд Фер как-то вышел к хоккеистам: «У меня есть хорошая новость – ни одна из канадских команд не попадает в плей-офф. Но плохая новость – обе команды из Флориды туда попали». Многое ведь зависит от телевизионных прав, посещаемости, маркетинга.

– Если хозяин «Вашингтона» Тед Леонсис отпускает на Олимпиаду, он сможет без проблем сыграть в ?

– Ну что вы, думаю, хозяину клуба в таком случае сразу свяжут руки в НХЛ. Если отпускать одного, то поедут все остальные. И как лига сможет их остановить?

– И как попасть на Олимпиаду?

– К сожалению, хоккеисты должны будут пойти на уступки по новому коллективному соглашению. Но ведь кроме эскроу берут другие налоги, которые в среднем составляют 53 процента в , 45 – в США. А после этого ты должен заплатить своему агенту, за летние тренировки, за дом и машину.

В целом у ребят остается 30-35 процентов. Хотя дела обстоят иначе в некоторых местах Америки. Техас, , Невада («Вегас») – там нет штатного налога…

– То есть когда Вадим Шипачев выбирает не , а «Вегас», он серьезно выигрывает в деньгах? Он будет получать больше до 13 процентов?

– Да, это так. Не могу говорить о Шипачеве, но финансовая выгода тут есть. Минус может быть в том, что во Флориде, Техасе, в Лас- ты можешь получить намного меньше доходов от рекламы, – рассказал Мильштейн.