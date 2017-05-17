Агент Дэн Мильштейн: «Даже если владелец «Вашингтона» отпустит Овечкина на Олимпиаду, ему сразу свяжут руки в НХЛ»
Известный агент Дэн Мильштейн рассказал о решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду.
– НХЛ объявила, что не едет в Пхенчхан. Но вы с другими агентами еще ведете переговоры по Олимпиаде. Велика ли вероятность, что лига передумает?
– С каждым днем все меньше шансов. Теперь дам не больше 15 процентов. Все упирается в деньги.
Вот вы подумайте. Допустим, хоккеист получает 1 млн долларов в год. Но 15% у него уходит на эскроу. Это спецналог НХЛ, нужный для стабильности лиги. Игроки почти не видят этих денег. Назад им возвращается по итогам сезона 1-2%.
В прошлом году брали 18 процентов – потому что канадский доллар упал по сравнению с американским. Глава профсоюза Дональд Фер как-то вышел к хоккеистам: «У меня есть хорошая новость – ни одна из канадских команд не попадает в плей-офф. Но плохая новость – обе команды из Флориды туда попали». Многое ведь зависит от телевизионных прав, посещаемости, маркетинга.
– Если хозяин «Вашингтона» Тед Леонсис отпускает Александра Овечкина на Олимпиаду, он сможет без проблем сыграть в Пхенчхане?
– Ну что вы, думаю, хозяину клуба в таком случае сразу свяжут руки в НХЛ. Если отпускать одного, то поедут все остальные. И как лига сможет их остановить?
– И как попасть на Олимпиаду?
– К сожалению, хоккеисты должны будут пойти на уступки по новому коллективному соглашению. Но ведь кроме эскроу берут другие налоги, которые в среднем составляют 53 процента в Канаде, 45 – в США. А после этого ты должен заплатить своему агенту, за летние тренировки, за дом и машину.
В целом у ребят остается 30-35 процентов. Хотя дела обстоят иначе в некоторых местах Америки. Техас, Флорида, Невада («Вегас») – там нет штатного налога…
– То есть когда Вадим Шипачев выбирает не «Монреаль», а «Вегас», он серьезно выигрывает в деньгах? Он будет получать больше до 13 процентов?
– Да, это так. Не могу говорить о Шипачеве, но финансовая выгода тут есть. Минус может быть в том, что во Флориде, Техасе, в Лас-Вегасе ты можешь получить намного меньше доходов от рекламы, – рассказал Мильштейн.
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