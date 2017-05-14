Нападающий и сборной России Евгений Кузнецов заявил, что не готов сказать, что в любом случае поедет на Олимпийские игры-2018 в Южную Корею.

«Здесь все просто. Если буду играть в , то как там скажут, так и поступлю. Я не готов сказать так, как . Если Саня поедет и еще пара игроков соберется, тогда, конечно, будет больше возможностей нам поехать.

Но мне зачем такое заявлять? На меня там чхали. Кто я такой? Есть большие игроки, как Кросби или Саня, Тэйвс, Кэйн. Если они скажут, что хотят ехать, тогда много игроков их поддержит.

Думаю, все будет решаться за пару недель до . Я не готов сказать, что прямо сяду и полечу. Я сейчас скажу, меня дисквалифицируют, а на следующий день всех отпустят. И такая ситуация может быть, там что угодно происходит», – отметил Кузнецов.

Ранее руководство НХЛ заявило, что хоккеистов, выступающих в лиге, не отпустят на олимпийский хоккейный турнир.