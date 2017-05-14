Евгений Кузнецов: «Не готов сказать об Олимпиаде как Овечкин. Как в НХЛ скажут, так и поступлю. Кто я такой?»
Нападающий «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов заявил, что не готов сказать, что в любом случае поедет на Олимпийские игры-2018 в Южную Корею.
«Здесь все просто. Если буду играть в НХЛ, то как там скажут, так и поступлю. Я не готов сказать так, как Овечкин. Если Саня поедет и еще пара игроков соберется, тогда, конечно, будет больше возможностей нам поехать.
Но мне зачем такое заявлять? На меня там чхали. Кто я такой? Есть большие игроки, как Кросби или Саня, Тэйвс, Кэйн. Если они скажут, что хотят ехать, тогда много игроков их поддержит.
Думаю, все будет решаться за пару недель до Олимпиады. Я не готов сказать, что прямо сяду и полечу. Я сейчас скажу, меня дисквалифицируют, а на следующий день всех отпустят. И такая ситуация может быть, там что угодно происходит», – отметил Кузнецов.
Ранее руководство НХЛ заявило, что хоккеистов, выступающих в лиге, не отпустят на олимпийский хоккейный турнир.
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