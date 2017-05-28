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    Джон Скотт: «Суббан – кусок мусора на льду. Он считает, что он лучше всех»

    Теги Кубок Стэнли Нэшвилл НХЛ Джон Скотт Пи Кей Суббан

    Бывший нападающий «Монреаля» Джон Скотт, участник Матча звезд прошлого сезона, высказался о защитнике «Нэшвилла» Пи Кее Суббане.

    «Мне он не нравится. Думаю, он кусок мусора на льду. Он воспринимается как крутой парень и считает, что он лучше всех», – заявил канадец.

    В нынешнем сезоне защитник провел 66 матчей в регулярном чемпионате и набрал 40 (11+29) очков при показателе полезности -8. На счету хоккеиста 16 игр в Кубке Стэнли. В этих матчах он набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности +6.

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