Бывший нападающий «Монреаля» Джон Скотт, участник Матча звезд прошлого сезона, высказался о защитнике Пи Кее Суббане.

«Мне он не нравится. Думаю, он кусок мусора на льду. Он воспринимается как крутой парень и считает, что он лучше всех», – заявил канадец.

В нынешнем сезоне защитник провел 66 матчей в регулярном чемпионате и набрал 40 (11+29) очков при показателе полезности -8. На счету хоккеиста 16 игр в Кубке Стэнли. В этих матчах он набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности +6.