Официальный сайт провел предварительное голосование по определению самого ценного игрока текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

Было опрошено 12 экспертов, каждый из них должен был назвать трех кандидатов. Очки распределялись по принципу 3-2-1.

Лидером стал вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне с 32 очками (8 первых мест). Второе место – у форварда «Питтсбурга» с 24 очками (3 первых места). Замкнул тройку капитан «Оттавы» с 6 очками (1 первое место).

Также были упомянуты: капитан Сидни Кросби (4 очка), защитники Райан Эллис (3 очка) и Пи Кей Суббан (1 очко), а также форвард «Предаторс» Филип Форсберг (2 очка).