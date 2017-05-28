NHL.com: Ринне – главный претендент на приз самому ценному игроку Кубка Стэнли, Малкин – 2-й
Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование по определению самого ценного игрока текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
Было опрошено 12 экспертов, каждый из них должен был назвать трех кандидатов. Очки распределялись по принципу 3-2-1.
Лидером стал вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне с 32 очками (8 первых мест). Второе место – у форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина с 24 очками (3 первых места). Замкнул тройку капитан «Оттавы» Эрик Карлссон с 6 очками (1 первое место).
Также были упомянуты: капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (4 очка), защитники «Нэшвилла» Райан Эллис (3 очка) и Пи Кей Суббан (1 очко), а также форвард «Предаторс» Филип Форсберг (2 очка).
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