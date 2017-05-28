Харийс Витолиньш: «В Питере намного лучше, чем в Москве. Видно, что все люди хоккейные»
Тренер СКА и сборной России Харийс Витолиньш поделился мыслями на чемпионском параде петербургского клуба.
«Первые эмоции спали. Но праздник все равно получился. Пришло много народу
Впечатления замечательные. Я первый раз видел, чтобы вышло так много народу на улицы. Даже после ЧМ-2014, когда мы ехали по Тверской, не было столько народу. В Питере намного лучше, чем в Москве. Видно, что все люди хоккейные», – сказал Витолиньш.
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