Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Харийс Витолиньш: «В Питере намного лучше, чем в Москве. Видно, что все люди хоккейные»

    Теги СКА болельщики КХЛ Харийс Витолиньш

    Тренер СКА и сборной России Харийс Витолиньш поделился мыслями на чемпионском параде петербургского клуба.

    «Первые эмоции спали. Но праздник все равно получился. Пришло много народу

     Впечатления замечательные. Я первый раз видел, чтобы вышло так много народу на улицы. Даже после ЧМ-2014, когда мы ехали по Тверской, не было столько народу. В Питере намного лучше, чем в Москве. Видно, что все люди хоккейные», – сказал Витолиньш.

    Как собрать чемпионскую команду. Версия Романа Ротенберга

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться