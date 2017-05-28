Александр Овечкин: «На ЧМ все рассчитывали на золото, но медаль есть медаль»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оценил выступление сборной России, занявшей третье место на ЧМ-2017.
«Конечно, все рассчитывали на золото, но медаль есть медаль. Игру не смотрел, поэтому оценить никак не могу. Не хватило опыта? Опять же, меня не было в команде. Знаю, что сборная была боевая и сражалась. Чуть не хватило в игре с канадцами. Но без этого никуда.
Дай Бог, чтобы НХЛ пошла на уступки относительно вопроса с Олимпиадой. На это надеются все болельщики и игроки. Поэтому будем надеяться. Что касается трудной ситуации в московском «Динамо», то я думаю, что все будет хорошо», – сказал нападающий.
НХЛ ранее объявила, что не собирается прерывать регулярный чемпионат и отпускать игроков на олимпийский турнир.
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