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    Александр Овечкин: «На ЧМ все рассчитывали на золото, но медаль есть медаль»

    Теги сборная России Александр Овечкин НХЛ КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Динамо ЧМ-2017

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оценил выступление сборной России, занявшей третье место на ЧМ-2017.

    «Конечно, все рассчитывали на золото, но медаль есть медаль. Игру не смотрел, поэтому оценить никак не могу. Не хватило опыта? Опять же, меня не было в команде. Знаю, что сборная была боевая и сражалась. Чуть не хватило в игре с канадцами. Но без этого никуда.

    Дай Бог, чтобы НХЛ пошла на уступки относительно вопроса с Олимпиадой. На это надеются все болельщики и игроки. Поэтому будем надеяться. Что касается трудной ситуации в московском «Динамо», то я думаю, что все будет хорошо», – сказал нападающий.

    НХЛ ранее объявила, что не собирается прерывать регулярный чемпионат и отпускать игроков на олимпийский турнир.

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