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    В КХЛ-2019/20 будет жесткий потолок зарплат – 800 млн рублей

    Теги Дмитрий Чернышенко КХЛ

    Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко объявил о планах ввести жесткий потолок зарплат в лиге с сезона-2019/20.

    «В сезоне-2019/20 жесткий потолок зарплат в КХЛ будет зафиксирован на отметке 800 млн рублей, в сезоне-2020/21 – 600 млн рублей.

    Семь клубов регулярно задерживают зарплаты, у некоторых задержки 200 дней. Суммарно задержки составляют более 1 млрд рублей – это беспрецедентно», – сказал Чернышенко.

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