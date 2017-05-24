В КХЛ-2019/20 будет жесткий потолок зарплат – 800 млн рублей

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко объявил о планах ввести жесткий потолок зарплат в лиге с сезона-2019/20.

«В сезоне-2019/20 жесткий потолок зарплат в КХЛ будет зафиксирован на отметке 800 млн рублей, в сезоне-2020/21 – 600 млн рублей.

Семь клубов регулярно задерживают зарплаты, у некоторых задержки 200 дней. Суммарно задержки составляют более 1 млрд рублей – это беспрецедентно», – сказал Чернышенко.