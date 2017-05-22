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    Малкин догнал Ларри Мерфи, разделив 27-е место по очкам в истории Кубка Стэнли

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Евгений Малкин НХЛ Стэн Микита Ларри Мерфи

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в финальном матче Восточной конференции плей-офф с «Оттавой» (7:0, 3-2 в серии) сделал три голевые передачи.

    Россиянин набрал 152-е (54+98) очко в 141 игре в Кубке Стэнли и вышел на 27-е место в истории, обогнав Стэна Микиту (150) и сравнявшись с Ларри Мерфи.

    Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки – 382 (122+260) балла за результативность.

    В 17 матчах текущего плей-офф Малкин набрал 23 (6+17) очка и по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров.

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