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    Владислав Третьяк: «Знарок продолжит работу. У него контракт до Олимпиады»

    Теги ФХР сборная России Владислав Третьяк Олег Знарок ЧМ-2017

    Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что главный тренер сборной России Олег Знарок не будет уволен после второй подряд бронзы на чемпионате мира.

    «Знарок, конечно, продолжит работу. У него контракт до Олимпиады. Сейчас есть бронзовая медаль чемпионата мира, а вообще при нем мы все время при медалях», – заявил Третьяк.

    При Знарке сборная России выиграла ЧМ-2014, стала второй на ЧМ-2015, третьей на домашнем ЧМ-2016, а также дошла до полуфинала Кубка мира-2016. 

    Отметим, что со Знарком сборная России проиграла Канаде три матча из трех.

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    Россия проиграла ЧМ. Кто виноват?

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