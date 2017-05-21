Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что главный тренер сборной России Олег Знарок не будет уволен после второй подряд бронзы на чемпионате мира.

«Знарок, конечно, продолжит работу. У него контракт до Олимпиады. Сейчас есть бронзовая медаль чемпионата мира, а вообще при нем мы все время при медалях», – заявил Третьяк.

При Знарке сборная России выиграла ЧМ-2014, стала второй на ЧМ-2015, третьей на домашнем ЧМ-2016, а также дошла до полуфинала Кубка мира-2016.

Отметим, что со Знарком сборная России проиграла Канаде три матча из трех.