Владислав Третьяк: «Знарок продолжит работу. У него контракт до Олимпиады»
Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что главный тренер сборной России Олег Знарок не будет уволен после второй подряд бронзы на чемпионате мира.
«Знарок, конечно, продолжит работу. У него контракт до Олимпиады. Сейчас есть бронзовая медаль чемпионата мира, а вообще при нем мы все время при медалях», – заявил Третьяк.
При Знарке сборная России выиграла ЧМ-2014, стала второй на ЧМ-2015, третьей на домашнем ЧМ-2016, а также дошла до полуфинала Кубка мира-2016.
Отметим, что со Знарком сборная России проиграла Канаде три матча из трех.
Опрос
Россия проиграла ЧМ. Кто виноват?
33799 голосов 194
- Олег Знарок37%
- Игроки12%
- Просто Канада сильнее51%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.