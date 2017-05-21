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    Sports.ru

    Россия второй год подряд заняла 3-е место на ЧМ

    Теги сборная России сборная Финляндии ЧМ-2017

    В Кельне завершился матч за 3-е место ЧМ-2017 между сборными России и Финляндии.

    Россия второй год подряд заняла 3-е место на ЧМ. Всего это 9-я бронза для российской команды.  

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

    Россия – Финляндия 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
    Дата проведения
    21 мая, 17.15, «Ланксесс Арена»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 6 Гусев (Ничушкин, Антипин)
    2:0 – 21 Ткачев (Зуб, Ничушкин)
    3:0 – 27 Гусев (Дадонов, Панарин)
    4:0 – 28 Киселевич (Ничушкин, Наместников)
    4:1 – 39 Рантанен (Филппула)
    4:2 – 41 Лехтонен (Ахо)
    4:3 – 45 Савинайнен (Ахо, Рантанен)
    5:3 – 59 Кучеров (Белов, Гусев)
    Вратари: Ан. Василевский 26/29 – Сятери 11/12, Корписало 14/18.

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