В Кельне завершился матч за 3-е место ЧМ-2017 между сборными России и Финляндии.

Россия второй год подряд заняла 3-е место на ЧМ. Всего это 9-я бронза для российской команды.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.