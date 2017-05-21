Россия второй год подряд заняла 3-е место на ЧМ
В Кельне завершился матч за 3-е место ЧМ-2017 между сборными России и Финляндии.
Россия второй год подряд заняла 3-е место на ЧМ. Всего это 9-я бронза для российской команды.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 21 мая, 17.15, «Ланксесс Арена»
- 1:0 – 6 Гусев (Ничушкин, Антипин)
- 2:0 – 21 Ткачев (Зуб, Ничушкин)
- 3:0 – 27 Гусев (Дадонов, Панарин)
- 4:0 – 28 Киселевич (Ничушкин, Наместников)
- 4:1 – 39 Рантанен (Филппула)
- 4:2 – 41 Лехтонен (Ахо)
- 4:3 – 45 Савинайнен (Ахо, Рантанен)
- 5:3 – 59 Кучеров (Белов, Гусев)
- Вратари: Ан. Василевский 26/29 – Сятери 11/12, Корписало 14/18.
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