Россия при Знарке проиграла Канаде все три матча с общим счетом 6:15
Сборная России проиграла Канаде (2:4) в полуфинале ЧМ-2017.
Главный тренер команды Олег Знарок встречался с канадской сборной три раза и потерпел поражения во всех играх.
До сегодняшнего матча Россия под руководством Знарка проиграла Канаде в финале ЧМ-2015 (1:6) и в полуфинале Кубка мира (3:5).
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Россия проиграла ЧМ. Кто виноват?
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