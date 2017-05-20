Россия при Знарке проиграла Канаде все три матча с общим счетом 6:15

Сборная России проиграла Канаде (2:4) в полуфинале ЧМ-2017.

Главный тренер команды Олег Знарок встречался с канадской сборной три раза и потерпел поражения во всех играх.

До сегодняшнего матча Россия под руководством Знарка проиграла Канаде в финале ЧМ-2015 (1:6) и в полуфинале Кубка мира (3:5).