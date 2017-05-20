Главный тренер сборной России Олег Знарок дал комментарий после поражения от сборной Канады (2:4) в полуфинальном матче ЧМ-2017.

«Канаду – с победой. Мы провели хорошую игру, мне не в чем упрекнуть моих ребят. Они бились до последнего.

Где-то не повезло. Готовимся к следующей игре», – заявил Знарок.

Россия при Знарке проиграла Канаде все три матча с общим счетом 6:15