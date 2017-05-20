Олег Знарок: «Где-то не повезло, готовимся к следующей игре»
Главный тренер сборной России Олег Знарок дал комментарий после поражения от сборной Канады (2:4) в полуфинальном матче ЧМ-2017.
«Канаду – с победой. Мы провели хорошую игру, мне не в чем упрекнуть моих ребят. Они бились до последнего.
Где-то не повезло. Готовимся к следующей игре», – заявил Знарок.
Россия при Знарке проиграла Канаде все три матча с общим счетом 6:15
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