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    Олег Знарок: «Где-то не повезло, готовимся к следующей игре»

    Теги сборная России сборная Канады Олег Знарок ЧМ-2017

    Главный тренер сборной России Олег Знарок дал комментарий после поражения от сборной Канады (2:4) в полуфинальном матче ЧМ-2017.

    «Канаду – с победой. Мы провели хорошую игру, мне не в чем упрекнуть моих ребят. Они бились до последнего.

    Где-то не повезло. Готовимся к следующей игре», – заявил Знарок.

    Россия при Знарке проиграла Канаде все три матча с общим счетом 6:15

    Опрос

    Россия проиграла ЧМ. Кто виноват?

    7642 голосa 97
    • Олег Знарок
      41%
    • Игроки
      12%
    • Просто Канада сильнее
      47%

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