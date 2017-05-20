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    Канада обыграла Россию в полуфинале ЧМ-2017, проигрывая 0:2 после второго периода

    Теги сборная России сборная Канады ЧМ-2017

    Сборная Канады одержала волевую победу над сборной России (4:2) в полуфинале ЧМ-2017.

    После второго периода российская команда вела в счете 2:0 благодаря голам Евгения Кузнецова и Никиты Гусева.

    Однако в третьем периоде канадцы забросили четыре безответные шайбы и одержали победу в матче. По итогам третьего отрезка игры Канада перебросала Россию 19:5.

    В финале турнира Канада сыграет с победителем пары Швеция – Финляндия.

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