Канада обыграла Россию в полуфинале ЧМ-2017, проигрывая 0:2 после второго периода
Сборная Канады одержала волевую победу над сборной России (4:2) в полуфинале ЧМ-2017.
После второго периода российская команда вела в счете 2:0 благодаря голам Евгения Кузнецова и Никиты Гусева.
Однако в третьем периоде канадцы забросили четыре безответные шайбы и одержали победу в матче. По итогам третьего отрезка игры Канада перебросала Россию 19:5.
В финале турнира Канада сыграет с победителем пары Швеция – Финляндия.
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