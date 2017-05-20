Канада обыграла Россию в полуфинале ЧМ-2017, проигрывая 0:2 после второго периода

Сборная Канады одержала волевую победу над сборной России (4:2) в полуфинале ЧМ-2017.

После второго периода российская команда вела в счете 2:0 благодаря голам Евгения Кузнецова и Никиты Гусева.

Однако в третьем периоде канадцы забросили четыре безответные шайбы и одержали победу в матче. По итогам третьего отрезка игры Канада перебросала Россию 19:5.

В финале турнира Канада сыграет с победителем пары Швеция – Финляндия.