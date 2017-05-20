Россия не обыгрывала Канаду с 2011 года
Сборная России проиграла Канаде (2:4) в полуфинале ЧМ-2017.
Россия не может выиграть у Канады на международных турнирах с 2011 года. Тогда россияне обыграли канадцев в четвертьфинале ЧМ со счетом 2:1.
После этого Россия уступила Канаде в финале ЧМ-2015 (1:6) и в полуфинальном матче Кубка мира-2016 (3:5).
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