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    Россия не обыгрывала Канаду с 2011 года

    Теги сборная России сборная Канады ЧМ-2017

    Сборная России проиграла Канаде (2:4) в полуфинале ЧМ-2017.

    Россия не может выиграть у Канады на международных турнирах с 2011 года. Тогда россияне обыграли канадцев в четвертьфинале ЧМ со счетом 2:1.

    После этого Россия уступила Канаде в финале ЧМ-2015 (1:6) и в полуфинальном матче Кубка мира-2016 (3:5).

    Опрос

    Россия проиграла ЧМ. Кто виноват?

    7653 голосa 97
    • Олег Знарок
      41%
    • Игроки
      12%
    • Просто Канада сильнее
      47%

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