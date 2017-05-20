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    Канада – Россия. Панарин, Кузнецов и Кучеров будут играть вместе, Наместников – 13-й форвард

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    Тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком назвал состав на матч с командой Канады.

    Вратари: Андрей Василевский (Илья Сорокин).

    Первое звено: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов (А) – Валерий Ничушкин.

    Второе звено: Виктор Антипин – Антон Белов (К), Никита Гусев – Вадим Шипачев (А) – Евгений Дадонов.

    Третье звено: Иван Проворов, Артемий Панарин – Евгений Кузнецов – Никита Кучеров.

    Четвертое звено: Дмитрий Орлов – Артем Зуб, Сергей Плотников – Владимир Ткачев – Александр Барабанов, Владислав Наместников.

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