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    Виталий Мутко: «Кузнецов приехал с корабля на бал, а уже очки набирает»

    Теги Виталий Мутко сборная России сборная Канады Евгений Кузнецов Никита Кучеров ЧМ-2017

    Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мыслями в преддверии полуфинала ЧМ-2017.

    «У сборной России такая интересная команда, что выстрелить может кто угодно. У нас Кучеров прекрасно выглядит, Кузнецов приехал, можно сказать, с корабля на бал, а уже очки набирает. Команда сильная, и если сыграет строго, тактически грамотно, то все будет нормально.

    Счет в матче с Канадой не имеет никакого значения. Главное – выйти в финал, вся страна ждет этого», – сказал чиновник.

    Нападающий Никита Кучеров набрал 13 (6+7) очков в 8 матчах на ЧМ-2017, форвард Евгений Кузнецов – 2 (0+2) очка в 3 играх.

    Россия вышла в полуфинал. Впереди Канада

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