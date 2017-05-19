Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мыслями в преддверии полуфинала .

«У сборной России такая интересная команда, что выстрелить может кто угодно. У нас Кучеров прекрасно выглядит, Кузнецов приехал, можно сказать, с корабля на бал, а уже очки набирает. Команда сильная, и если сыграет строго, тактически грамотно, то все будет нормально.

Счет в матче с Канадой не имеет никакого значения. Главное – выйти в финал, вся страна ждет этого», – сказал чиновник.

Нападающий Никита Кучеров набрал 13 (6+7) очков в 8 матчах на ЧМ-2017, форвард – 2 (0+2) очка в 3 играх.

Россия вышла в полуфинал. Впереди Канада