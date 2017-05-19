Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин поделился мнением о предстоящем матче России и Канады в полуфинале .

– Готовы дать прогноз на полуфинал Канада – Россия?

– Думаю, перед полуфиналом нужно еще раз тщательно изучить наш матч с американцами. Да, у Канады больше талантливых и опытных игроков, чем у США, но в целом эти сборные очень похожи. И мы, ветераны, в свое время североамериканцев регулярно побеждавшие, действительно их считываем. Прессинг, давление в чужой зоне, силовые приемы – все это читается, все это классический североамериканский хоккей. И я не понимаю, почему в матче с американцами наша сборная оказалась к нему не готова, запаниковала.

Помимо тактики очень важна психология. Полагаю, что где-то наши игроки слишком часто заходят в Интернет и читают восторженные отзывы об , североамериканском хоккее. В результате выходим на матчи с североамериканцами зажатыми, где-то даже чуть напуганными. Так было в Праге-2015, Торонто-2016 и даже в Кельне-2017. Вот такой вот заокеанский комплекс этой сборной...

На мой взгляд, запас мастерства у наших игроков достаточный. Главное, уходить от суеты и мандража, верить в свои силы, в свой хоккей. В свое время этой веры у наших поколений было больше – поэтому и результаты оказывались другими.

– Если возвращаться к цифрам, то в полуфинале 51 на 49 в пользу Канады?

– Нет, по потенциалу фаворитом считаю нашу команду. Она обязана сдержать стартовый натиск «Кленовых листьев», постепенно взять шайбу под контроль, использовать все пространство площадки, предложить сопернику максимальный объем катания.

Если игроки сборной России будут слушать нас, ветеранов, то шанс преодолеть заокеанский комплекс и наконец-то победить Канаду просто огромный, – считает Зимин.