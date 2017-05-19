Главный тренер сборной Канады Джон Купер поделился ожиданиями перед полуфинальным матчем с Россией.

– Германия заставила нас понервничать. Мы знали, что так и будет. Хотели повести. Это удалось, но развить преимущество сразу не удалось. Гол Скиннера был очень важен. Немножко нас подкосило то, что во втором периоде мы не реализовали очень большое преимущество. И в третьем не смогли сразу толком собраться. Мы контролировали матч, но вдруг получили 2:1. Было странно. Почему-то не смогли дожать соперника. Так было и со Швейцарией. В этом плане надо прибавлять.

На арене потрясающая атмосфера была. Немецкие болельщики – это нечто, я впечатлен, сделали игру и уважительно отнеслись к обеим командам.

– Вы и с юниорской сборной США поработали, и теперь с Канадой. Интересно, вы согласны с тем, что Россия – Канада – главное международное противостояние?

– Если вспоминать историю хоккея, то это самая настоящая война. Поэтому встречи с Россией, понятно, совсем не рядовые. На самом деле сборная США серьезно подтянулась. Настолько серьезно, что почти нет разницы в уровне этих трех команд. Но если мы вспоминаем 1960-е, 1970-е и так далее, то сразу все становится понятно. Тут даже говорить нечего. Россия и Канада. Одним предложением, – сказал Купер.