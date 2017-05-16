Вице-премьер РФ Виталий Мутко оценил игру сборной России в матче против сборной США (3:5) на ЧМ-2017.

«Играли здорово, вели по ходу матча, но было много удалений, в том числе и непонятных. Хороший матч провели, но все выигрывать невозможно.

Главные сражения еще впереди – надо играть и выигрывать. Надеюсь, выводы после сегодняшнего поражения сделают правильные.

Мы видим, что наша команда показывает хорошую, быструю, атакующую игру, она способна играть на равных с сильнейшими и выигрывать. Пусть пока и допускает ошибки в обороне, но комбинации команды на льду – просто красота», – сказал Мутко.

Россия проиграла американцам. Что дальше?