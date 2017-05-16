Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Виталий Мутко: «Сборная России играла здорово, но было много удалений, в том числе и непонятных»

    Теги Виталий Мутко сборная России сборная США ЧМ-2017

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко оценил игру сборной России в матче против сборной США (3:5) на ЧМ-2017.

    «Играли здорово, вели по ходу матча, но было много удалений, в том числе и непонятных. Хороший матч провели, но все выигрывать невозможно.

    Главные сражения еще впереди – надо играть и выигрывать. Надеюсь, выводы после сегодняшнего поражения сделают правильные.

    Мы видим, что наша команда показывает хорошую, быструю, атакующую игру, она способна играть на равных с сильнейшими и выигрывать. Пусть пока и допускает ошибки в обороне, но комбинации команды на льду – просто красота», – сказал Мутко.

    Россия проиграла американцам. Что дальше?

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться