Виталий Мутко: «Сборная России играла здорово, но было много удалений, в том числе и непонятных»
Вице-премьер РФ Виталий Мутко оценил игру сборной России в матче против сборной США (3:5) на ЧМ-2017.
«Играли здорово, вели по ходу матча, но было много удалений, в том числе и непонятных. Хороший матч провели, но все выигрывать невозможно.
Главные сражения еще впереди – надо играть и выигрывать. Надеюсь, выводы после сегодняшнего поражения сделают правильные.
Мы видим, что наша команда показывает хорошую, быструю, атакующую игру, она способна играть на равных с сильнейшими и выигрывать. Пусть пока и допускает ошибки в обороне, но комбинации команды на льду – просто красота», – сказал Мутко.
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