Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение от сборной США (3:5) в матче .

«Нас подвели удаления. Какие-то из них оправданные, какие-то – нет. Наши второй и третий гол были очень хорошие.

У нас было много удалений, особенно в первом периоде. Играли прошлый матч, восстанавливались. Играть полпериода в меньшинстве – это отнимает очень много сил. Думаю, это усталость.

Но мы сами наломали дров, а не судьи. Просто были ненужные удаления. У нас было меньше времени для восстановления, и эти удаления нас подвели. Давайте судей оставим в покое. Если мы удалялись, значит, мы сами виноваты.

? Так решил тренер по защитникам. Что касается защитников, и третий, и второй голы – это следствие усталости. Много удалений, люди устают. Вот они и глупые ошибки – второй и третий гол.

Первое поражение на турнире? В принципе не то что нас эти победы расслабили. Как полезный… Для кого этот матч полезный?» — сказал Знарок.