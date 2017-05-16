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    Тренер сборной США: «Российские болельщики устроили потрясающую атмосферу на арене. Мы очень уважаем сборную России»

    Теги сборная России сборная США ЧМ-2017 Джефф Блэшилл

    Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл прокомментировал победу над сборной России (5:3) в матче ЧМ-2017.

    – Отличная игра. Российские болельщики устроили потрясающую атмосферу на арене. Мы много играли в большинстве в первом периоде. Во втором наконец-то сумели реализовать.

    Это и стало отправной точкой. Мы очень уважаем сборную России. Мощная команда. И это была важная и хорошая победа. Но самые главные встречи у нас, так или иначе, впереди.

    – Если бы у вас в «Детройте» собралась такая команда, вы бы вышли в плей-офф?

    – Я стараюсь фокусироваться на сборной. Но у нас определенно собрался очень классный молодой коллектив, – сказал Блэшилл.

    Россия проиграла американцам. Что дальше?

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