Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл прокомментировал победу над сборной России (5:3) в матче ЧМ-2017.

– Отличная игра. Российские болельщики устроили потрясающую атмосферу на арене. Мы много играли в большинстве в первом периоде. Во втором наконец-то сумели реализовать.

Это и стало отправной точкой. Мы очень уважаем сборную России. Мощная команда. И это была важная и хорошая победа. Но самые главные встречи у нас, так или иначе, впереди.

– Если бы у вас в «Детройте» собралась такая команда, вы бы вышли в плей-офф?

– Я стараюсь фокусироваться на сборной. Но у нас определенно собрался очень классный молодой коллектив, – сказал Блэшилл.

Россия проиграла американцам. Что дальше?