Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался против уменьшения размеров площадок в КХЛ.

«Сокращение площадок может превратить наш хоккей в американский футбол. Мы все равняемся на , но там по-своему все интересно. А у нас хоккей – игра мозгов, и сокращение размеров площадки приведет к упрощению игры. Это факт.

Там очень много примитива и тупости. С учетом того, что там собраны лучшие игроки мира, они еще что-то в состоянии создать. Если мы это все загоним в такую клетку, это будет примитив, это будет совсем другая игра», – поделился мыслями Новиков.

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