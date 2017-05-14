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    Юрий Новиков: «Сокращение площадки ведет к упрощению игры. В НХЛ много примитива и тупости»

    Теги НХЛ Юрий Новиков КХЛ правила

    Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался против уменьшения размеров площадок в КХЛ.

    «Сокращение площадок может превратить наш хоккей в американский футбол. Мы все равняемся на НХЛ, но там по-своему все интересно. А у нас хоккей – игра мозгов, и сокращение размеров площадки приведет к упрощению игры. Это факт.

    Там очень много примитива и тупости. С учетом того, что там собраны лучшие игроки мира, они еще что-то в состоянии создать. Если мы это все загоним в такую клетку, это будет примитив, это будет совсем другая игра», – поделился мыслями Новиков.

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