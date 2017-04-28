Член совета директоров СКА Александр Медведев высказался о возможности уменьшить размеры площадки, на которой петербургская команда проводит домашние матчи.

«Возможность сузить площадку в Ледовом дворце до финского размера есть. Поскольку и ФХР поддерживают это решение, мы будем готовить правило для тех, кто хочет и может это сделать.

Должны быть изменения в регламенте, которые нуждаются в поддержке. Все клубы перевести на такие размеры не удастся, тем более за короткий срок, но там, где возможности для этого есть, это реально», – дал комментарии функционер, который также входит в совет директоров КХЛ.