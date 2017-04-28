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    Александр Медведев: «КХЛ подготовит правило для тех, кто хочет и может сузить площадку»

    Теги СКА ФХР Александр Медведев КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) правила

    Член совета директоров СКА Александр Медведев высказался о возможности уменьшить размеры площадки, на которой петербургская команда проводит домашние матчи.

    «Возможность сузить площадку в Ледовом дворце до финского размера есть. Поскольку КХЛ и ФХР поддерживают это решение, мы будем готовить правило для тех, кто хочет и может это сделать.

    Должны быть изменения в регламенте, которые нуждаются в поддержке. Все клубы перевести на такие размеры не удастся, тем более за короткий срок, но там, где возможности для этого есть, это реально», – дал комментарии функционер, который также входит в совет директоров КХЛ.

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