Известный хоккейный эксперт Дон Черри призвал больше доверять Александру Овечкину.

– Давайте поговорим об Александре Овечкине.

– Во-первых, покажем фото его ноги, у него были повреждения в том числе после хита Кадри. Это был чистый прием.

Овечкин никогда не играл хорошо за сборную. И из бомбардира с 60 голами его превратили в бомбардира с 30 голами.

Посмотрите на него на раскатке перед матчем. Он словно дикий конь. Он весь в движении. Это его стиль игры.

Если бы я был его тренером (и это не критика в адрес ), то я бы выпускал его на 30 минут в матче. Овечкин должен играть, это конь. А его выпускают на 15 минут.

Его заставляют отрабатывать в защиту. Хотят, чтобы Ови хорошо играл и в чужой зоне, и в своей. Теперь он отрабатывает в защиту. Но это можно научить делать любого. Дайте ему свободу.

У меня играл Терри О’Райлли. Я ему говорил: не думай ни о чем, просто играй. И он набирал больше всех очков в нашей команде. Такой игрок должен быть в команде.

И я знаю, что владелец смотрит Coach’s Corner. Если вы дадите Овечкину играть 25 минут, гарантирую, что он будет забивать, как раньше, – сказал Черри.

Среднее игровое время Овечкина в Кубке Стэнли-2017 составило 19:29 (4-5-й показатель среди нападающих команды).