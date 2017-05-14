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    Дон Черри: «Если дать Овечкину свободу и 25 минут игрового времени, гарантирую, что он будет забивать, как раньше»

    Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин Барри Троц НХЛ Тед Леонсис Дон Черри

    Известный хоккейный эксперт Дон Черри призвал «Вашингтон» больше доверять Александру Овечкину. 

    – Давайте поговорим об Александре Овечкине.

    – Во-первых, покажем фото его ноги, у него были повреждения в том числе после хита Кадри. Это был чистый прием.

    Овечкин никогда не играл хорошо за сборную. И из бомбардира с 60 голами его превратили в бомбардира с 30 голами.

    Посмотрите на него на раскатке перед матчем. Он словно дикий конь. Он весь в движении. Это его стиль игры.

    Если бы я был его тренером (и это не критика в адрес Барри Троца), то я бы выпускал его на 30 минут в матче. Овечкин должен играть, это конь. А его выпускают на 15 минут.

    Его заставляют отрабатывать в защиту. Хотят, чтобы Ови хорошо играл и в чужой зоне, и в своей. Теперь он отрабатывает в защиту. Но это можно научить делать любого. Дайте ему свободу.

    У меня играл Терри О’Райлли. Я ему говорил: не думай ни о чем, просто играй. И он набирал больше всех очков в нашей команде. Такой игрок должен быть в команде.

    И я знаю, что владелец «Вашингтона» смотрит Coach’s Corner. Если вы дадите Овечкину играть 25 минут, гарантирую, что он будет забивать, как раньше, – сказал Черри. 

    Среднее игровое время Овечкина в Кубке Стэнли-2017 составило 19:29 (4-5-й показатель среди нападающих команды). 

     

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