Дон Черри: «Если дать Овечкину свободу и 25 минут игрового времени, гарантирую, что он будет забивать, как раньше»
Известный хоккейный эксперт Дон Черри призвал «Вашингтон» больше доверять Александру Овечкину.
– Давайте поговорим об Александре Овечкине.
– Во-первых, покажем фото его ноги, у него были повреждения в том числе после хита Кадри. Это был чистый прием.
Овечкин никогда не играл хорошо за сборную. И из бомбардира с 60 голами его превратили в бомбардира с 30 голами.
Посмотрите на него на раскатке перед матчем. Он словно дикий конь. Он весь в движении. Это его стиль игры.
Если бы я был его тренером (и это не критика в адрес Барри Троца), то я бы выпускал его на 30 минут в матче. Овечкин должен играть, это конь. А его выпускают на 15 минут.
Его заставляют отрабатывать в защиту. Хотят, чтобы Ови хорошо играл и в чужой зоне, и в своей. Теперь он отрабатывает в защиту. Но это можно научить делать любого. Дайте ему свободу.
У меня играл Терри О’Райлли. Я ему говорил: не думай ни о чем, просто играй. И он набирал больше всех очков в нашей команде. Такой игрок должен быть в команде.
И я знаю, что владелец «Вашингтона» смотрит Coach’s Corner. Если вы дадите Овечкину играть 25 минут, гарантирую, что он будет забивать, как раньше, – сказал Черри.
Среднее игровое время Овечкина в Кубке Стэнли-2017 составило 19:29 (4-5-й показатель среди нападающих команды).
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