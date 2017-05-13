Капитан «Вашингтона» прокомментировал вылет команды из второго раунда Кубка Стэнли и заявил, что намерен больше работать в межсезонье.

«Перестановки были сделаны, чтобы добиться результата. Нам надо было отыгрываться, перегрузиться, сравнять счет в серии, чтобы у себя дома провести седьмой матч. Это у нас получилось. Все четыре тройки играли хорошо, но в решающей игре мы проиграли.

Не хочу оставаться на одном уровне. Хочу стать лучше. Этим летом мне надо больше работать, чтобы добиться успеха и завоевать Кубок Стэнли.

Мы проводим 82 игры, работаем летом, потому что хотим играть в плей-офф. Никто не хочет сыграть 82 матча, чтобы принять участие в четырех или семи играх в плей-офф и отправиться в отпуск. Все хотят играть», – сказал Овечкин.

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