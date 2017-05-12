Вратарь сборной Германии Грайсс может не попасть на Олимпиаду из-за лайка поста, где Хиллари Клинтон сравнивалась с Гитлером

Голкипер сборной Германии Томас Грайсс может не попасть на Олимпиаду-2018 из-за действий в инстаграме.

31-летний вратарь поставил лайк фотографии, в которой бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сравнивалась с Адольфом Гитлером.

Кроме того, ему понравилось фото карикатуры, на которой нынешний президент США Дональд Трамп держит отрубленную голову Клинтон в одной руке и окровавленный меч – в другой.

«Тот, кто так действует, не может быть членом олимпийской команды в , – заявил глава Олимпийского комитета Германии Альфонс Херманн.

«Меня это не интересует. Все, что происходит за пределами льда, – дело игроков», – сказал главный тренер команды Марко Штурм.

Впрочем, Грайсс выступает в клубе «Айлендерс», лига отказывается отпускать игроков на НХЛ.