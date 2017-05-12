Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Вратарь сборной Германии Грайсс может не попасть на Олимпиаду из-за лайка поста, где Хиллари Клинтон сравнивалась с Гитлером

    Теги происшествия Айлендерс НХЛ сборная Германии Томас Грайсс Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Голкипер сборной Германии Томас Грайсс может не попасть на Олимпиаду-2018 из-за действий в инстаграме.

    31-летний вратарь поставил лайк фотографии, в которой бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сравнивалась с Адольфом Гитлером.

    Кроме того, ему понравилось фото карикатуры, на которой нынешний президент США Дональд Трамп держит отрубленную голову Клинтон в одной руке и окровавленный меч – в другой.

    «Тот, кто так действует, не может быть членом олимпийской команды в Пхенчхане», – заявил глава Олимпийского комитета Германии Альфонс Херманн.

    «Меня это не интересует. Все, что происходит за пределами льда, – дело игроков», – сказал главный тренер команды Марко Штурм.

    Впрочем, Грайсс выступает в клубе НХЛ «Айлендерс», лига отказывается отпускать игроков на НХЛ.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться