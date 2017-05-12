Хенрик Лундквист: «Игроки НХЛ – больше не часть Олимпиады. Еду на ЧМ, чтобы еще раз сыграть за свою страну»
Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал решение сыграть за сборную Швеции на ЧМ-2017.
«Капитан команды – мой брат Юэль, с которым я не играл вместе вот уже 12 лет. Кроме того, мы больше не являемся частью Олимпиады. И я рассматриваю ЧМ как возможность еще раз сыграть за свою страну вместе с братом. Собираюсь поехать туда и провести сильную концовку сезона.
Я надеялся, что «Рейнджерс» продолжат играть еще в течение месяца. Это было нашей целью, образом мыслей. Очень обидно, что все завершилось именно так. Последние два дня я все думал, что можно было бы сделать по-другому, что можно было бы сделать лучше. В течение следующих недель я не найду ответы, но продолжу думать об этом», – сказал Лундквист.
35-летний вратарь сыграет на ЧМ впервые с 2008 года.
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