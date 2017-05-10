Форвард «Питтсбурга» поделился ожиданиями перед седьмым матчем серии второго раунда Кубка Стэнли против .

– «Питтсбург» провел в последние годы немало седьмых матчей серии плей-офф. И они были весьма успешными.

– Надеюсь, что и с «Вашингтоном» нас ждет успех. А я жду хорошей игры. Надо забыть эту неудачу. Жду, что мы выложимся. Надо выходить и показывать свой лучший хоккей. В этой серии мы хоть и взяли три матча, но не показали своей лучшей игры. Выступаем весьма серо, невзрачно. Мало бросков, угрозы их воротам. Это не наш хоккей.

– А какой он – ваш хоккей?

– Это быстрота, атаки на ворота. Лезть на них нужно в каждой смене. А делать 10 бросков за два периода – для нас это очень мало. Мы должны играть гораздо острее.

– Насколько обидно, что в шестом матче вы даже их вратаря Брэйдена Холтби толком не проверили? Моментов нормальных не было вплоть до концовки.

– Вот видите, упустили инициативу, отдали игру полностью. Вина только наша. Много сделали ошибок, а когда уступаешь 0:5, тяжело какую-то встречу вытащить. Мы прекрасно понимали, что матч проигран. Но следующий поединок нужно начинать с первой же смены. Здесь нельзя тянуть до последних минут. Проверять Холтби нужно сразу – лезть на ворота, играть, атаковать, – сказал Малкин.

Кубок Стэнли. «Вашингтон» лидирует в серии с «Питтсбуром» по броскам – 200:133