Форвард «Питтсбурга» в шестом матче серии Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (2:5) забросил свою 53-ю шайбу в турнире и поднялся на первое место по этому показателю среди россиян.

30-летнему форварду понадобилось 135 матчей для достижения этого результата. В списке российских снайперов Малкин обошел , который забросил 52 шайбы в 183 встречах.

Замыкает тройку лучших снайперов Кубка Стэнли Александр Овечкин, в его активе 46 шайб в 96 играх.

Подробную статистику выступлений Малкина вы можете посмотреть здесь.