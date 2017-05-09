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    Кубок Стэнли. Малкин стал лучшим российским снайпером в истории турнира

    Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Евгений Малкин Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в шестом матче серии Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (2:5) забросил свою 53-ю шайбу в турнире и поднялся на первое место по этому показателю среди россиян.

    30-летнему форварду понадобилось 135 матчей для достижения этого результата. В списке российских снайперов Малкин обошел Сергея Федорова, который забросил 52 шайбы в 183 встречах.

    Замыкает тройку лучших снайперов Кубка Стэнли Александр Овечкин, в его активе 46 шайб в 96 играх.

    Подробную статистику выступлений Малкина вы можете посмотреть здесь.

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