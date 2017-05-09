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    Евгений Малкин: «В серии с «Вашингтоном» нет фаворита, шансы – 50 на 50»

    Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Евгений Малкин НХЛ

    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин призвал партнеров по команде настроиться на седьмой матч серии плей-офф против «Вашингтона» (3-3 в серии).

    «Это был очень сложный матч. Сегодня нам не везло: игра не шла ни в равных составах, ни в большинстве.

    У нас все еще есть шанс выйти в следующий раунд. Осталась одна игра, мы находимся в равных условиях. Нам нужно поддерживать друг друга и быть готовыми к седьмому матчу.

    Здесь нет фаворита, шансы – 50 на 50. Если будем играть так, как можем, то выиграем серию. Я верю в команду и своих партнеров», – сказал Малкин.

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