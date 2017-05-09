Нападающий «Питтсбурга» призвал партнеров по команде настроиться на седьмой матч серии плей-офф против (3-3 в серии).

«Это был очень сложный матч. Сегодня нам не везло: игра не шла ни в равных составах, ни в большинстве.

У нас все еще есть шанс выйти в следующий раунд. Осталась одна игра, мы находимся в равных условиях. Нам нужно поддерживать друг друга и быть готовыми к седьмому матчу.

Здесь нет фаворита, шансы – 50 на 50. Если будем играть так, как можем, то выиграем серию. Я верю в команду и своих партнеров», – сказал Малкин.